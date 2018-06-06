Cadde'nin haberine göre, uzun zamandır boşanacakları konuşulan Mustafa Sandal ve Emina Sandal çiftinden kötü haber geldi. Sandal çifti, anlaşmalı boşanmak üzere bugün birlikte Beykoz Adliyesi’ne geldi.

10 YILLIK EVLİLİK BİTTİ!



Mustafa ve Emina Sandal, altında imzalarının olduğu 4 sayfalık protokolü mahkemeye sundu. Anlaşmalı olarak boşanan çif, hazırladıkları protokole göre, ortak çocuklarına 10 Emina'ya 15 bin nafaka ödeyecek.