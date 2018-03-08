Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, ilçedeki kadınlar için düzenlediği 8 Mart Kadınlar Günü etkinliğinde, 2019 yerel seçimleri için Şişli'den adaylık sinyali verdi. "Bugün nişanımız var, önümüzdeki sene düğünümüz olacak" diyen Sarıgül, kadınlardan yerel seçimlerde destek istedi.



Şişli'nin önceki dönem Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, ilçedeki yaklaşık 5 bin kadının katılımıyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği düzenledi. Bir otelde yapılan etkinlik, Afrin'de şehit düşen askerler için saygı duruşuyla başladı. Kutlamada binlerce kadına hitap eden Sarıgül, Kadınlar Günü'nün bu yıl buruk geçtiğini belirterek, "Bu seneki kutlamada hüzünlüyüz. Çünkü mehmetçik Afrin'de kahramanca mücadele veriyor, aileleri merak ve hasretle yollarını gözlüyor. Bu nedenle bu sene tüm şehitlerimizin annelerini yılın annesi olarak ilan ediyoruz. Dualarımız onlarla beraberdir" dedi.

Habertürk Haber Merkezi'nin aktardığı bilgilere göre; konuşmasında 2019 yerel seçimleri için yeniden Şişli'den adaylık sinyali veren Sarıgül, şunları söyledi: Bugüne kadar Şişli'de birlikte unutulmaz hizmetlere imza attık, kalıcı eserler yarattık. İnşallah önümüzdeki günlerde bu birlikteliğimiz devam edecek. Sizin umutlu bakışlarınızı boşa çıkarmayacağım. Buradan size müjdeyi veriyorum; bu sene Şişli'de nişanımız var, önümüzdeki sene düğünümüz olacak. Unutmasınlar ki, dağlar ne kadar yüksek olursa olsun, güneşin doğuşunu kimse engelleyemez. Şişli'de yeniden sevgi kazanacak.

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