25 Ağustos'tan bu yana Müslümanlara yönelik şiddet olaylarıyla gündeme gelen Myanmar'ın lideri Aung San Suu Çii, olayların başlamasınının üzerinden neredeyse bir ay geçtikten sonra konuyla ilgili ilk açıklamasını yaptı.
Arakan eyaletinde yaşayan 410 bin Müslümanın, komşu Bangladeş'e göç etmesine neden olan saldırıları kınayan Suu Çii, bölgede yaşanan insan hakları ihlallerini kınadı ve sorumluların hukuk karşısına çıkacaklarını söyledi.
Myanmar'ın uluslararası incelemelerden çekinmediğini belirten Suu Çii, Birleşmiş Milletler'den konuyla ilgili yapılan 'etnik temizlik' yorumuna ise doğrudan yanıt vermedi. Hükümetinin hukuk kurallarına bağlı kaldığını öne süren Suu Çii, "Bütün insan hakları ihlallerini ve kanunsuz şiddeti kınıyoruz. Ülke çapında barışı, istikrarı ve hukukun üstünlüğünü tesis edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Myanmar ordusunun Rohingya'da sürdürdüğü askeri operasyonlar hakkında konuşmayan Suu Çii, sadece 5 Eylül'den sonra operasyonların sona erdiğini ve silahlı çatışma olmadığını söyledi. Suu Çii, "Bangladeş sınırını geçen Müslümanların sayısından dolayı endişeliyiz. Neden göç ettiklerini anlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Arakan'da yaşayan Müslümanlara son yıllarda sağlık hizmetleri, eğitim ve altyapı sağlanarak yaşam şartlarının iyileştirildiğini belirten Suu Çii, Bangladeş'e kaçan Arakanlı Müslümanların da gerekli kimlik doğrulama çalışmalarının ardından ülkelerine dönebileceklerini kaydetti.
Ancak Myanmar'da 1982'de kabul edilen yasayla vatandaşlık haklarını kaybeden Arakanlı Müslümanlar "devletsiz" kabul ediliyor.
Myanmar'da gelmiş geçmiş yönetimler tarafından Bangladeş'ten gelen göçmenler olarak görülen Arakanlı Müslümanlar, resmi belgelerde "Bengalli" olarak adlandırılıyor.
Öte yandan uluslararası insan hakları örgütleri, sistematik şekilde yakılan, Arakanlı Müslümanlara ait çok sayıda köyün uydu fotoğraflarını yayınladı.
Sosyal medya üzerinden yayınlanan görüntü ve fotoğraflara da yansıyan sistematik kundaklamaların yanı sıra Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanlar, kendi topraklarında maruz kaldıkları şiddeti de verdikleri röportajlarla gözler önüne seriyor.
ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ: KAFASINI KUMA GÖMÜYOR
Öte yandan konuyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler'in ardından Uluslararası Af Örgütü'nden de sert bir açıklama geldi.
Uluslararası Af Örgütü'nün açıklamasında, Suu Çii ve hükümetinin kafalarını kuma gömdüğü ve topluma yalan söylediği belirtildi.
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Misafir 47 dakika önceödül vermişler bir de bu karıya :D60
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Misafir 51 dakika öncekınama dünyası olmuş,durmak yok kınamaya devam...150
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Misafir 54 dakika önceyazik sana90