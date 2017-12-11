Bir NASA astronotu, yıldız kaymasını uzaydan görüntüleme şansını yakaladı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görevli Randy Bresnik, hızlandırılmış bir video kaydı yaparken atmosfere girip yanmaya başlayan bir meteoru da görüntülemeyi başardı.

Meksika’nın batı kıyısı üzerinde görülen yıldız, 1 dakikalık bir videoda beliriyor. Bresnik, görüntüyü çekerken dilekte bulunmayı da ihmal etmediğini söyledi

yıldız kayması

Randy Bresnik