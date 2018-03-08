ABD Temsilciler Meclisi'ndeki oturumda konuşan Neller, "Önümüzdeki sonbaharda, ekim ayında, amfibilerin katılımıyla soğuk savaşın doruğunda Trident Juncture adı altında yapılandan bu yana NATO'nun en büyük tatbikatı olacak." dedi.

Orgeneral, onlarca savaş gemisi ve uçağının katılımıyla yapılacak tatbikatın nerede yapılacağına dair kesin bilgi vermezken, Norveç kıyılarında ve Rusya sınırları yakınlarında düzenleneceğini dile getirdi. "Eminim, Rusya tarafından girişimler olacak. Ama sanırım bu, ABD'nin yürüttüğü stratejinin ciddiyetini, NATO müttefeklerimizin onları korumak için bizi orada görmek istediklerini gösteriyor." dedi.

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