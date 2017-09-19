NATO'dan Rusya'ya tatbikat eleştirisi: Agresif bir mesaj veriliyor

NATO, Rusya'nın Belarus'la ortak düzenlediği ZAPAD 2017 askeri tatbikatının bildirilen resmi rakamdan daha fazla askerle gerçekleştiriliyor olabileceğini duyurdu.
Bir NATO yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "NATO ve Rusya yetkilileri, temmuz ayında düzenlenen NATO-Rusya Konseyinde askeri tatbikatlarla ilgili karşılıklı bilgilendirme yaptı. Rusya ZAPAD 2017'ye 13 binden az askerin katılacağını bildirdi. Ancak Rusya'nın resmi olarak bildirdiği rakamdan çok daha fazla askerin tatbikata katıldığını düşünüyoruz." dedi.
Yetkili, 2009 ve 2013 yıllarındaki ZAPAD tatbikatlarına resmi olarak duyurulandan daha fazla askerin katıldığını hatırlatarak ZAPAD 2017'de de benzer bir durum gerçekleştiğini düşündüklerini söyledi.
"ZAPAD 2017 AGRESİF BİR MESAJ VERİYOR"
NATO yetkilisi, "ZAPAD 2017 son dönemlerde gözlemlediğimiz daha agresif bir Rusya tutumuyla örtüşüyor. Rusya savunma bütçesini ve sınırlarımızdaki askeri varlığını artırmaya devam ediyor." diye konuştu.
Rusya'nın komşu ülkelere karşı askeri güç kullanmaya meyilli olduğunu Ukrayna'da yaşananların açıkça gösterdiğini vurgulayan NATO yetkilisi, "ZAPAD 2017'nin askeri bir amacı var. Ama öte yandan tatbikat kasıtlı bir şekilde agresif mesaj gönderiyor." ifadelerini kullandı.
ZAPAD 2017 askeri tatbikatı Rusya ve Belarus topraklarında ortaklaşa gerçekleştiriliyor. 14 Eylül'de başlayan tatbikat, yarın sona erecek.
Rus yetkililer tatbikata, 12 bin 700 asker ile 70 savaş uçağı, 250 tank, 200 topçu sistemi, 10 savaş gemisi, füze savunma sistemleri ve havan topları dahil olmak üzere 680 askeri aracın katılacağını açıklamıştı.
Rusya'nın da taraf olduğu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının askeri tatbikatları izleme çerçevesini oluşturan Viyana Sözleşmesi'ne göre, 13 binden fazla askerle yapılan tatbikatların denetlenmesi zorunlu.
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