Hürriyet'in haberine göre, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO dışişleri bakanları toplantısının ardından bir grup Türk gazeteciyle bir araya gelerek, Türkiye'nin NATO için kilit önemde bir ülke olduğunu, bunu anlamak için "haritaya bakmanın" yeterli olduğunu belirtti ve son dönemde Türkiye'nin ittifak içindeki yeri ve rolünü sorgulayan Batı başkentleri ve basınına güçlü bir mesaj verdi.

'TÜRKİYE'YE MİNNETTARIZ'

"Türkiye çok değerli bir müttefik. Türkiye ortak savunmamız için çok önemli. Özellikle de terörizmle mücadele açısından, çünkü DEAŞ'ın yenilmesi için oluşturulan küresel koalisyon için altyapı sağlıyor. Bunun için Türkiye'ye minnettarız.

Türkiye her gün NATO'da masada yer alan bir ülke. Türkiye'nin daimi temsilcisiyle Kuzey Atlantik Konseyi toplantıları çerçevesinde her hafta birçok kez aynı masada yer alıyoruz. Oybirliği olmadan hiçbir karar almıyoruz. Tüm kararlar konsensüs ile alındığından Türkiye ve tüm üyeler alınan kararlara eşit üye esasına göre iştirak ediyorlar. Türkiye alınan kararların ve NATO'nun, misyonların ve operasyonların bir parçası.

STRATEJİK LOKASYON

28 müttefik üye de Türkiye'nin öneminin farkında. Çünkü bunu görüyorlar. Haritaya bakmak ve Türkiye'nin, hem kendisine hem de diğer tüm NATO üyelerine tehdit yaratan şiddet ve çalkantıların yaşandığı Irak ve Suriye'ye komşu olan stratejik lokasyonunu görmek yeterli. Ayrıca Türkiye, terörle mücadelede kilit ülke. Terörizmin her çeşidiyle mücadelede birlikte çalışıyoruz. Sonra, Türkiye, göçmen ve mülteci kriziyle ilgili olarak da devrede. NATO, göçmen krizine çare bulunması konusunda Türkiye ve AB ile birlikte çalıştı. Türkiye'nin güçlü bir ordusu var ve NATO'nun çeşitli misyon ve operasyonlarına destek veriyor.

Türkiye, yüzlerce askeriyle birlikte yıllardır Afganistan misyonunun lider ülkelerinden biri konumunda. Afganistan'daki Türk askerlerini ben kendim gördüm. Hepsi profesyonel ve kendilerini işlerine adamış askerler. Ayrıca Türkiye birkaç sene içinde Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Gücü'ne liderlik edecek ve ittifak içinde çok kilit bir rol üstlenecek. Tabii ki diğer müttefikler de bunların farkında."

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