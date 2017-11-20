NATO tatbikatındaki skandalı Binbaşı Ebru Nilhan Bozkurt ortaya çıkardı

NATO’nun Norveç’te düzenlediği “Trident Javelin-2017” tatbikatında yaşanan rezaletin, yani Atatürk’e düşman liderler arasında yer verilmesinin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da sahte bir hesap kullanılarak “düşman ile işbirliği içerisinde” gösterilmesinin yankıları devam ediyor. Soruşturmalar sürüyor ve Türkiye’ye özür üstüne özür geliyor...
Olay hakkında çıkan haberlerde, skandalın “Türk subayların dikkati sayesinde farkedildiği” yazıldı ama bu subayın veya subayların kimler oldukları ile ilgili olarak hiçbir bilgi verilmedi...
Norveç’teki rezaleti farkeden subayımızın kim olduğunu söyleyeyim: Deniz Kuvvetleri’nde görevli Ebru Nilhan Bozkurt adında bir hanım binbaşı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adına açılan sahte hesaplar: Erdoğan’ın “düşman” ile görüşeceği, ardından da düşmandan roket alındığını duyurduğu iddia ediliyor
NELER ÇEKMİŞ NELER...
Üstelik, Binbaşı Bozkurt birkaç sene öncesine kadar büyük eziyetler görmüş bir asker... Yüzbaşılığı sırasında devletin gizli belgelerini elde ettiği, bazı uçakların fotoğraflarını çektiği veya çektirdiği iddiası ile FETÖ’cülerin “Askerî Casusluk ve Şantaj Dâvâsı”nda sanık yapılmış, toplam 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmış, Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin sözkonusu dâvâda 43 sanık hakkında verilen mahkûmiyet ve beraat kararlarını 7 Aralık 2013’te onaylaması üzerine hakkında yakalama emri çıkartılmadan önce yurtdışına gittiği iddia edilmişti.
Bozkurt, Anayasa Mahkemesi’nin daha sonra bu dâvâda yargılanan bütün sanıkların “haklarının ihlâl edildiği” yolunda verdiği karar ile görevine dönmüş, yüzbaşılık süresini de tamamlayıp binbaşılığa yükselmiş ve Deniz Kuvvetleri’nde hassas bir göreve getirilmişti.
Binbaşı Ebru Nilhan Bozkurt, Norveç’te düzenlenen “Trident Javelin-2017” tatbikatına katılmak üzere Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı tarafından görevlendirildi ve Türkiye’yi hedef alan skandalı dikkati sayesinde ortaya çıkarttı.
Bozkurt, rezaleti basın özetleri, tatbikat için özel şekilde simüle edilen “chatter” ve “facepage”de inceleme ve analizler yaptığı sırada farketti. Her gün takip ettiği “chatter” üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan adına sahte bir hesap açıldığını, bu hesap üzerinden Erdoğan ile düşman kuvvetler arasında sahte mesajlaşmaların yapıldığını farketti.
Erdoğan adına açılan sahte hesaptan yapılan bir başka paylaşım
TALTİF EDİLMESİ GEREKİR!
ABD Başkanı Donald Trump’ın adına da aynı şekilde bir sahte hesap açılmıştı ama bu hesaptan NATO yanlısı mesajlar gönderiliyor, Tayyip Erdoğan’ın adına açılan hesapta ise Erdoğan’ın düşman kuvvetler ile işbirliği yaptığı ve silâh anlaşmalarına giriştiği iddia ediliyordu ve Atatürk de “düşman” olarak hedefe konuyordu. Tayyip Erdoğan adına gönderilen sahte mesajlardan birinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tatbikattaki temsili ismi olan “Başkan Joakim Blixen”den bahsediliyor, “Başkan Joakim Blixen ile yarın Stockholm Şatosu’nda buluşacağız” deniyor, daha sonra “Sevgili takipçiler, Türkiye Cumhuriyeti’nin SAA 20 füzeleri konusunda anlaşmaya vardığını duyurmak büyük bir zevktir. Başkan Blixen’e teşekkürler” diye yazılıyor ve NATO ile alay eden bir de karikatür kullanılıyordu.
Sahtekârlığı farkettiği anda ilk tepkisi “Cumhurbaşkanı’ma lâf söyletmem” olan Binbaşı Bozkurt, vaziyetten hemen komutanlarını haberdar etti ve Türkiye “müttefiki” olan NATO’da yaşanan skandaldan birkaç sene önce kumpas dâvâlarının mağduru yapılıp hayatı zehir edilen Binbaşı Ebru Nilhan Bozkurt’un bilinçli dikkati sayesinde haberdar oldu.
Devlet, hayatı daha önce kâbusa çevrilen bu hanım binbaşıyı şimdi herhalde gerektiği şekilde taltif edecektir...
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