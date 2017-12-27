Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan plastik alışveriş poşetleriyle ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; 1 Ocak 2019'dan itibaren mesafeli sözleşmelerle yapılan satışlar da dahil olmak üzere satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye bu poşetler ücretsiz verilmeyecek, ücretsiz temin edilmesine imkan verecek herhangi bir promosyona veya kampanyaya da dahil edilemeyecek.

Doğadaki çözülmesi yıllar süren naylon, ısıya veya güneşe maruz kaldığında bileşimindeki maddeler çözünerek kansere neden oluyor. Ancak hastalık yapmasına rağmen kullanımı giderek artan naylon poşetler artık ücretsiz verilmeyecek.

Sadece çok hafif plastik torbalar, bu uygulamadan muaf tutulacak.

Naylon torba ve plastiklere karşı savaş açan ülkeler yok değil.

Almanya'da süpermarketlerde naylon poşet ücret karşılığında veriliyor. Bu da tüketicilerin alışverişe gittiğinde yanına bez torba veya alışveriş çantası almalarını teşvik ediyor.

İtalya'da da naylon poşetin yasaklı olduğu ülkeler arasında... Poşet tercih etmek isteyenler ise ya kağıt torba alıyor ya da biyolojik poşet... İhlal durumunda, tüketici para cezasıyla karşı karşıya kalıyor.

Naylon poşetler Çin'de de 2008'den beri ücretli. Naylon poşet kullanmak isteyenler bir adet poşet için minimum 2 cent ödüyor.

NAYLONUN ZARARLARI

● Bir adet naylon poşetin doğada yok olması için karada 800 yıl, denizde ise 400 sene geçmesi gerekiyor.

● Naylon en başta kansere neden oluyor.

● Çevre kirliliğine neden oluyor, doğada yok olması çok uzun yıllar alıyor.

● Çevreye atılan şeffaf naylon poşetler, sera etkisi yaparak ısıyı emiyor ve orman yangınlarına yol açıyor.

● Denizlere atılan naylonlar, deniz canlılarını da tehdit ediyor.

● Koyu renkli poşetler çeşitli kimyasallar içerdiği için çeşitli sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor.

● Doğada bozulmaya başlayan naylon poşetler, çevreye zararlı kimyasal maddeler yayarak, bunların toprağa, suya karışarak besin zincirini bozar.

Naylon poşetin yasaklanmasıyla, başta hastalık riskleri ortadan kalkmış olacak. Yok olması yıllar süren poşetlerin doğayı kirletmesinin önü kesilecek. Denizlerdeki kirliliğin önlenmesiyle deniz canlıların ölmesi önlenecek.



Siz de gerek kendi sağlığınız gerekse temiz bir doğa için alışverişlerinizde bez torba, kese kağıdı veya file kullanabilirsiniz.

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