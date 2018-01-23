Nazlı Kurbanzade kimdir? sorusu gündeme geldi. Nedeni ise AliSunal ile sürpriz bir şekilde nişanlanması ve çiftin yaz aylarında evleneceklerinin konuşulması. Nazlı Kurbanzade ile Ali Sunal, ÇABA Derneği’nin projelerinde birlikte çalışırken tanışmışlardı.

NAZLI KURBANZADE KİMDİR?

Nazlı Kurbanzade, cemiyet hayatının ünlü ismi Bülent Kurbanzade'nin kızıdır. Nazlı Kurbanzade, lisans eğitimini Koç Üniversitesi Hukuk fakültesinde tamamladı. 2010 yılında Paris Summer İnstitute’de eğitimine devam etti. Dört yıldır aynı kurumda operasyon direktörü olarak çalışan Nazlı Kurbanzade, aynı zamanda Çağadaş ve Bağımsız Yardımlaşma Derneği’nin (ÇABA) projelerinde destek oluyor. Nazlı Kurbanzade, daha önce ÇABA’nın düzenlediği bir etkinlikte podyuma çıktı.

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