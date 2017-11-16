NBA'de Joel Embiid'in gecesi

Amerikan Basketbol Ligi'nde ( NBA) Los Angeles Lakers'ı 115-109 yenen Philadelphia 76ers'ın pivotu Joel Embiid, kariyerinin en etkili performansını sergiledi.
NBA'e 11 maçla devam edildi. Ligin genç ekipleri Los Angeles Lakers ile Philadelphia 76ers arasındaki mücadelede gülen taraf, 115-109'luk skorla misafir 76ers oldu.
Maçı 46 sayı, 15 ribaunt, 7 asist, 7 blokla tamamlayan 76ers'ın Kamerunlu pivotu Joel Embiid, sayı, asist ve blok bakımından kariyer rekoru kırdı. 23 yaşındaki Embiid, NBA'de blokların kayda geçtiği 1973-74 sezonundan bu yana 45 sayı, 15 ribaunt, 7 asist ve 7 blok barajlarını aşan ilk oyuncu olmayı başardı.
76ers'ın çaylak oyuncusu Ben Simmons da 18 sayı, 10 asist, 9 ribaunt, 5 top çalmalık performansıyla galibiyette önemli rol oynadı.
Lakers'ta 26 sayı, 11 ribauntla "double double" yapan Brandon Ingram, 24 sayı, 7 ribauntla oynayan Kyle Kuzma ve 20 sayı, 6 ribaunt, 5 asist üreten Jordan Clarkson'ın gayreti, mağlubiyeti önleyemedi.
CAVALIERS'TAN SEZONUN İLK SERİSİ
Charlotte Hornets'i deplasmanda 115-107 mağlup eden Cleveland Cavaliers, kötü başladığı 2017-18 sezonunda ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.
Cavaliers'ı galibiyete, 31 sayı, 8 asist, 6 ribauntla oynayan LeBron James ve 22 sayı, 10 ribauntla "double double"a imza atan Kevin Love taşıdı.
Arka arkaya 5. yenilgisini alan Hornets'te Michael Kidd-Gilchrist 22 sayı, 6 ribaunt, Kemba Walker 20 sayı, 7 asist, 5 ribaunt ve Nicolas Batum 16 sayı, 6 asist, 5 ribauntla mücadele etti.
HAWKS'TAN TARİHİ FARK
Atlanta Hawks, seyircisi önünde oynadığı Sacramento Kings karşılaşmasını 46 sayı farkla (126-80) kazanarak kulüp tarihinin en farklı galibiyetini elde etti.
8 oyuncunun çift haneli skora ulaştığı Hawks'ta 20 sayı, 14 ribaunt ve 5 asistle maçı bitiren Dewayne Dedmon ve 21 sayı, 8 asistle oynayan Dennis Schroder, bir adım öne çıktı. Milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 1 sayı ve 8 ribaunt üretti.
Zach Randolph 16, George Hill de 12 sayıyla Kings'i ayakta tutmaya çalıştı.
NBA'e 2 maçla devam edilecek.
SONUÇLAR
Atlanta Hawks-Sacramento Kings: 126-80
Miami Heat-Washington Wizards: 93-102
New York Knicks-Utah Jazz: 106-101
Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers: 107-115
Memphis Grizzlies-Indiana Pacers: 113-116
Milwaukee Bucks-Detroit Pistons: 99-95
Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs: 98-86
New Orleans Pelicans-Toronto Raptors: 116-125
Oklahoma City Thunder-Chicago Bulls: 92-79
Portland Trail Blazers-Orlando Magic: 99-94
Los Angeles Lakers-Philadelphia 76ers: 109-115
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