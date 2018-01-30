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3.5 MİLYON EURO KÂR EDECEK

Tüm bu gelişmelerin ardından son dakikada rakamda bir değişiklik olmazsa Galatasaray, menajerlik ücreti ile birlikte yaklaşık 12.5 milyon Euro’ya aldığı Ndiaye’yi 16 milyon Euro’ya satacak.