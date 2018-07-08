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Dün Karaman'ı hastanede ziyaret eden oyuncu arkadaşı Zuhal Yalçın, güzel haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Yalçın, paylaşımına, "07.07... Melekler Yamaniko'yu getirmişler. Kuzum annelik sana çok yakıştı. Analı, babalı, sağlıklı büyütün minnak kuzunuzu. Ömrü bahtı çok güzel olsun" notunu düştü.