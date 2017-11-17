Nefise Karatay elini sakladı!

Cadde’nin haberine göre, mağaza çıkışı kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Nefise Karatay, "Televizyon programı veya dizi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Çok teklif aldığım doğru, ama şu an kesin net birşey yok“ cevabını verdi.



Parmağındaki tek ve beş taş yüzükler dikkati çeken Nefise Karatay, muhabirlerin görüntü aldığını fark edince elini saklayarak, “Arkadaşlar yapmayın, ben sevmiyorum utanıyorum“ diyerek çareyi elini saklamakta buldu.

Nefise Karatay