Nereden nereye yeni AKM

İstanbul Operası, Tepebaşı Dram Tiyatrosu’nda tarihi açılışını 19 Mart 1960 Cumartesi günü yapmıştı. Tüm sanatçıların hayali yapılmakta olan ve bir türlü bitirilemeyen İstanbul Operası’nın yani yeni adıyla Atatürk Kültür Merkezi’nin açılışıydı. Yıllar birbirini kovalarken tarihi an geldi ve bu kez AKM Devlet Opera ve Balesi olarak İstanbul’un sanatsever halkına ünlü İtalyan bestekâr Giuseppe Verdi’nin Aida operasıyla perdelerini açtı.

Bütün hazırlıklar yapıldı ve tarihi gün geldi. Muhteşem bir galayla Aida operası neredeyse 500’ü aşkın sanatçısı, figüranı ve balesiyle ilk temsilini verdi.

İşte sevgili okurlar size o gecenin muhteşem Aida temsilinden çektiğim görüntü.