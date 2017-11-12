Nereden nereye yeni AKM

İstanbul Operası, Tepebaşı Dram Tiyatrosu’nda tarihi açılışını 19 Mart 1960 Cumartesi günü yapmıştı. Tüm sanatçıların hayali yapılmakta olan ve bir türlü bitirilemeyen İstanbul Operası’nın yani yeni adıyla Atatürk Kültür Merkezi’nin açılışıydı. Yıllar birbirini kovalarken tarihi an geldi ve bu kez AKM Devlet Opera ve Balesi olarak İstanbul’un sanatsever halkına ünlü İtalyan bestekâr Giuseppe Verdi’nin Aida operasıyla perdelerini açtı.
Bütün hazırlıklar yapıldı ve tarihi gün geldi. Muhteşem bir galayla Aida operası neredeyse 500’ü aşkın sanatçısı, figüranı ve balesiyle ilk temsilini verdi.
İşte sevgili okurlar size o gecenin muhteşem Aida temsilinden çektiğim görüntü.
Biraz da teknik bilgi vereyim. Kullandığım makine, 13x18 cm büyüklüğünde film çeken zamanın teknik şaheseriydi. 19 Mart 1960’ta olduğu gibi 1969 yılında da bizim basının fotoğraf çekimi olarak operaya pek ilgisi yoktu.
BU FOTOĞRAF İÇİN AKM’NİN MİMARI HAYATİ TABANLIOĞLU’NU ÇOK ZOR KANDIRDIM
AKM açılışı sabahı, yakın dostum AKM’nin mimarı Yüksek Mimar Hayati Tabanlıoğlu’nu arayarak “Hayati gel, senin AKM’nin önünde, arkada bina görülecek şekilde bir fotoğrafını alayım” ricasında bulundum. “Olur mu Güngör?” dedi ama altından girip üstünden çıkarak sevgili Hayati’yi kandırıp bu fotoğrafı aldım.
Habertürk Magazin Müdürü Bülent İpek, 7 yıldır birlikte çalıştığımız, işini çok iyi bilen bir arkadaşımızdır. Hatta bugün basın camiasında en iyi magazin ilavesini verdiğini bilmeyen yoktur. Cumhurbaşkanı’mızın yeni opera binasını tanıtım merasimiyle ilgili, “Eski açılışlara ait bir şeyler var mı?” esprisi içinde beni arayan İpek, hani sıkılmasa “Abi sen İstanbul'un alınışında Fatih'in yanındaydın, oradan da 1-2 kare ilave et” diyebilirdi. Neyse ki aklına gelmedi bizim sevgili Bülent'in...