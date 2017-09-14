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Nesli tükenen balaban kuşunu avcılar vurdu

Yozgat’ta ormanda gezintiye çıkan köylüler nesli tükenmekte olan balaban kuşunu yaralı halde buldu

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Yozgat’ın Sarıkaya İlçesi’ne bağlı Burunkışla Köyü’nde, ormanda gezintiye çıkan köylüler nesli tükenmekte olan ve Türkiye’de ender görülen balaban kuşu buldu. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre yabancı oldukları ve yaralı olan kuşla ilgili internette araştırma yapan köylülerden Ersin Altınok, kuşu solucanla besledi. Doğa Koruma ve Yaban Hayatı Koruma Müdürlüğü yetkililerine teslim edilen kuşun kanadının avcıların silahından çıkan saçmalarla kırıldığı belirlendi.

Balaban, Sorgun İlçesi’nde gönüllü veteriner hekim Harun Meriç tarafından tedavi edildi. Kanat 2 saatlik operasyonla dikilirken, sargı bezi ile koruma altına alındı. Ersin Altınok “Sağ kanadından yara almıştı. İlk bulduğumuzda uçmadı. Yanımıza aldık ve yetkililere bildirdik” dedi. Ahmet Anıl Selvi de ilk defa gördüğü balaban kuşunun eşine az rastlanır, etçil ve balıkçıl balaban kuşu olduğunu öğrenince çok şaşırdıklarını söyledi. Kuşun tedavisin yapan Meriç ise, “Gayet sağlıklı. Bizim bu bölgede nasıl gezmiş, nasıl gelmiş anlayamadım” ifadesini kullandı.

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