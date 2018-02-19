Neslihan Kozanoğlu kimdir, kaç yaşındadır, aslen nerelidir? Kanal D'nin yeni yarışma programı Sosyetik Ev Kadınları, cemiyet hayatından 4 ünlü ismi yer alıyor. Bunlardan biri de Neslihan Kozanoğlu. Neslihan Kozanoğlu aynı zamanda şehir hayatını terk ederek çiftlikte yaşamaya başlamıştı.

NESLİHAN KOZANOĞLU KİMDİR?

Neslihan Kozanoğlu, İstanbul'da doğmuştur. Bafra Küçük Gazi İlköğretim Okulu ve Üsküdar Amerikan Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra üniversite eğitimini de İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden tamamladı. 20 yıl önce Türkiye'de ilk defa kendi tarlalarında ekolojik tarımı başlatan Neslihan Kozanoğlu; sebze, meyve ve süt ürünleri üretti.

Neslihan Kozanoğlu, cemiyet hayatında lüks yaşantısıyla ön plana çıkan isimler arasında yer almaktadır. 80'li yılların başında batan Hisarbank'ın eski ortaklarından olan Ahmet Kozanoğlu ile evlenen Kozanoğlu, böylece tanınan bir isim oldu.

Hisarbank'ın batması sonrasında organik tarım yapmaya başlayan Neslihan Kozanoğlu, günümüzde eşiyle birlikte basından uzak duran bir yaşam sürmekte ve Polonezköy'de bulunan çiftliğinde hayvancılık ve tarım yapmaktadır.

Kozanoğlu, çiftliğini bir dönem ekrana gelen Aşk-ı Memnu ve Kurtlar Vadisi gibi dizilere de kiralamıştır.

Neslihan Kozanoğlu, geçtiğimiz günlerde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Sosyetik Ev Kadınları programında yer almaktadır.

NESLİHAN KOZANOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Neslihan Kozanoğlu'nun yaşı ile alakalı internette bir bilgi bulunamamaktadır.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER