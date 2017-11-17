Nesrin Cavadzade’nin Viyana kuşatması!

Takvim’in haberine göre, güzel oyuncu, çekimleri Viyana'da devam eden yabancı bir film projesinin kadrosuna dahil oldu.

Çekimler için sık sık Viyana'ya giden ünlü oyuncu, yeni projesi hakkında ser verip sır vermiyor. Cavadzade, göğsümüzü kabartan film projesinin detaylarını ise önümüzdeki günlerde hayranlarıyla paylaşacak.