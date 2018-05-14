İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği'nin açılış töreninde bir konuşma yaptı.

Netanyahu yaptığı konuşmada, "Ne şanlı, tarihi bir gün. Bugün nesiller boyunca ulusal hafızamıza kazınacak. Kudüs'teyiz ve burada kalacağız. Başkan Trump'a verdiği sözleri tutma cesareti gösterdiği için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ise törene gönderdiği video mesajda elçiliğin açılışının uzun süredir beklendiğini ve ABD'nin Ortadoğu barışı için çabalamayı sürdüreceğini söyledi.

KUSHNER: GAZZE'DEKİ PROTESTOCULAR SORUNUN BİR PARÇASI

Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner ise açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Başkan Trump söz verdiği zaman bunu tutar. Elçiliğimizi Kudüs'e taşıyarak, dünyaya ABD'nin güvenilir olduğunu bir kez daha gösterdik. Dostlarımız ve müttefiklerimizle birlikte duracağız. Bunların ötesinde, ABD'nin doğru olanı yapacağını gösterdik" ifadelerini kullandı.

41 kişinin İsrail güçleri tarafından vurularak öldürüldüğü Gazze'deki protestolarla ilgili konuşan Kushner, "Geçtiğimiz ay ve bugün gördüğümüz protestolara bakarsak, bu şiddeti tırmandıranlar sorunun bir parçası, çözümün değil" şeklinde konuştu.

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