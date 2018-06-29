Twitter üzerinden bir video paylaşan ve 'eskiden futbol oynardım' diyerek futbol topuyla ayak becerilerini de sergileyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya evsahipliğinde gerçekleşen 2018 Dünya Kupası'nda İspanya ve Portekiz karşısında başarılı performans sergileyen İran milli takımına göndermede bulundu. "Ronaldo'nun gol atmasını durdurmanın ne kadar zor bir şey olduğunu tasavvur edebilir misiniz?" diyerek İran milli takımının imkansızı başardığını dile getirdi.

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) June 27, 2018

İran'daki ekonomik kriz ve fırlayan döviz fiyatları nedeniyle Tahran'daki protestolara göndermede bulunan Netanyahu, İran halkına, "Futbol sahasında cesaretinizi gösterdiniz, aynı cesareti İran sokaklarında da gösterdiniz. İran'ın pek çok sorunu var: Hava kirliliği, su kıtlığı, terör için saçılan milyarlar… İran hükümeti, sizin paranızı, Suriye'de, Yemen'de ve Ortadoğu'daki gereksiz savaşlarda heba etmek yerine, İran'ın sorunlarını çözmek için harcamaya başlasaydı neler olurdu, hayal edebiliyor musunuz? Tüm bu sorunların çözümü İran halkının elinde... " dedi.

Bu yüzden İran'da büyük yıkım yaratan depremlerin ardından İranlıların hayatlarını kurtarmak için tıbbi yardım teklif ettiğini, İranlı çiftçilere su kaynaklarını korumanın yollarını öğretmek için Farsça Telegram grubu açtığını ve İran halkıyla barışı savunmayı asla bırakmayacağını anlatan Netanyahu, "Bir gün özgür Tahran'da İran milli takımının İsrail milli takımıyla başa baş oynarken izlemeyi umuyorum. O gün hepimiz kazanan taraf olacağız" diyerek videosunu sonlandırdı.