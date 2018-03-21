Baharın gelişini müjdeleyen Nevruz Bayramı yurt genelinde düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli yayınladıkları mesajla Nevruz Bayramı'nı kutladı.

İSTANBUL'DA ETKİNLİKLERİN ADRESİ TOPKAPI KÜLTÜR PARKI

İstanbul'da Nevruz Bayramı'nı kutlamak için Topkapı Kültür Parkı'nda etkinlik düzenleniyor. İstanbul Valiliği'nin ev sahipliği yaptığı kutlamada; halk oyunları gösterisi, ateşten atlama, türkülerin seslendirilmesi gibi etkinlikler yer alıyor. Etkinlik alanı Türki devletlerin bayrakları ile donatıldı. Etkinlik saat 14.00'a kadar sürecek.

DİYARBAKIR'DA NEVRUZ BAYRAMI ETKİNLİĞİ BAŞLADI

Diyarbakır'da vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Nevruz etkinliklerinin yapılacağı alana gelmeye başladı.

HDP, DBP ve DTK'nın organize ettiği Nevruz kutlama etkinlikleri başladı. Vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren kutlamanın yapılacağı Bağlar ilçesinde alana gelirken, yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Etkinlik nedeniyle, alan çevresinde ve kent genelinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

SİİRT'TE NEVRUZ BAYRAMI KUTLANDI

Siirt'te, yapılan nevruz kutlamasında Vali Ali Fuat Atik, halk oyunları ekipleri ve vatandaşlar ile birlikte halay çekti.



Siirt Valiliği tarafından düzenlenen nevruz kutlaması, 14 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapıldı. Kutlamalara, Vali Ali Fuat Atik, 3'üncü Tugay Komutan Yardımcısı Albay Oğuzhan Pehlivan, Vali Yardımcısı Aziz Onur Aydın, Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Nevruz konulu kompozisyon, şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin verilmesinin ardından folklor gösterileri yapıldı. Siirt Valisi Ali Fuat Atik, öğrenciler ve folklor ekibine eşlik ederek halay çekti. Yapılan etkinlikler nevruz ateşinin yakılmasının arından sona erdi.

IĞDIR'DA NEVRUZ ETKİNLİKLERİ

Iğdır'da, Nevruz Bayramı etkinlikleri kapsamında yüzlerce kişinin katılımıyla kutlama programı düzenlendi.

Melekli beldesinde düzenlenen etkinlikte, "alav alav" adı verilen ateş yakılarak dans edildi, ateşin üzerinden atlandı. Yöresel sanatçıların seslendirdiği parçalar eşliğinde eğlenen katılımcılar, ateşin etrafında oyunlar oynayıp üzerlik yaktı. Türk kültüründe bulunan geleneklerin gerçekleştirildiği programda ayrıca AKUD Atlı Spor Kulübü tarafından atlı dans gösterisi yapıldı.

MEŞALELERLE AKRE DAĞI'NA ÇIKTILAR

Irak'ın birçok kentinde, baharın başlangıcını temsil eden Nevruz Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.Duhok kent merkezinde Nevruz etkinlikleri yoğun güvenlik önlemleri altında düzenlendi. Önlemler kapsamında kutlamaların yapıldığı birçok alana yakın yollar araç trafiğine kapatıldı.Duhok'un Akre ilçesinde düzenlenen Nevruz etkinliğine katılan vatandaşlar, her yıl olduğu gibi meşaleler yakıp Akre Dağı'na çıkarak şenliklere katıldılar.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NEVRUZ BAYRAMINI KUTLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Erdoğan, 21 Mart Dünya Nevruz Günü mesajında, "Orta Asya'dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada coşkuyla kutlanan Nevruz, yeni başlangıçların, umudun, kardeşliğin ve dayanışmanın bayramıdır. 'Güneşin koç burcuna girdiği yeni gün' olan Nevruz'un, temsil ettiği değerlere uygun biçimde kutlanması son derece önemlidir. Baharı muştulayan Nevruz'un, kardeşlik bağlarımızın ve dayanışmamızın daha da güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Bin yıllık kardeşliğimizin küresel çıkar kavgalarına kurban edilmek istendiği bu hassas süreçte milletimizin tüm fertlerinin Nevruz'u manasına uygun şekilde barış içinde kutlayacaklarına inanıyorum. Bu düşüncelerle baharın, bolluğun ve bereketin bayramı Nevruz'un milletimizle birlikte dünyadaki tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN NEVRUZ MESAJI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından nevruza ilişkin paylaşımında, "Baharın gelişini müjdeleyen nevruzla beraber tüm yurttaşlarımın birlik, beraberlik ve dostluk içinde, huzur dolu bir Türkiye’de yaşamasını diliyor, NevruzBayramı'nı kutluyorum." ifadesini kullandı.

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 21, 2018

BAHÇELİ'DEN NEVRUZ MESAJI

Nevruz binlerce yıllık tarihi süreç içerisinde, büyük Türk milletini ortak sevinç ve huzurda, ortak ülkü ve dostlukta buluşturan köklü bir kucaklaşma fırsatı olarak yüzyılları aşarak bugüne ulaşmıştır. Bu köklü miras bizim için iftihar vesilesidir.

NEVRUZ BARAMI NEDİR?

Nevruz Bayramı hakkında farklı bakış açıları vardır. Eski bir İran takvimine göre; yılın ve baharın ilk günüdür. Miladi takvime göre ise, martın yirmi ikisine rastlayan gündür. Anadolu ve Orta Asya Türk halklarında da Göktürklerin Ergenekon'dan çıkışı anlamıyla ve baharın gelişi olarak kutlanır. İran kaynaklı bir inanışa göre Tanrı’nın evreni ve insanı yarattığı gün olarak kabul edilir. Alevi ve Bektaşi inanışında Hazreti Ali’nin doğum günü olarak kabul edilir.

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