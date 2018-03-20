Nevruz Bayramı etkinlikleri için hazırlıklar sürüyor. Birçok ülkede çeşitli etkinliklerle kutlanan Nevruz Bayramı'nda öğrenciler de okullarında şiirler okumaktadır. Nevruz Bayramı öncesinde en güzel Nevruz şiirlerine ulaşmak için internet üzerinde araştırma yapan öğrenciler için en güzel Nevruz şiirlerini bir arada topladık. İşte en güzel Nevruz şiirleri!
NEVRUZ BAYRAMI ŞİİRLERİ
Türk Kültüründe Nevruz
Yeniden doğmaktır nevruz denince
Yeni bir bahara, yeni vatana.
Ergenekon’dan çıkan atalarımız,
Nevruz sevincini yaşatır bana
Nevruzda birleşir eller,gönüller
”Huzur için birlik olmalıdır” der
Sevgi ile kardeşlik sarar gönlümü,
Nevruz sevgisini yaşatır bana
Nevruzda doğa da bir başka güzel
Sürüler kışlaktan, yaylaya göçer
Yemyeşil çayırlarda kuzular meler
Nevruz coşkusunu yaşatır bana
Şırıl şırıl akar sular, dereler
Süslenir çiçekler, bağlar, bahçeler
Tabiat canlanır, güneş gülümser
Nevruz neşesini yaşatır bana
Türkler nevruzu gönülden sevmiş
Birlik, beraberliğe onunla ermiş
”Yeni gün ” Türklere şan şeref vermiş
Nevruz şerefini yaşatır bana. (ECE AFŞARLI)
Anadolu'da Bahar
İlkbahar geldi Anadolu’nun,
Her tarafı yeşil şimdi.
Ağaçlar çiçek açar, kuşlar ötüşür,
Her yanı cıvıl cıvıl duy şimdi.
Arılar düğün yapar şu mevsimde,
Anadolu’nun renk renk
Gül bahçesinde,
Bülbüllerin neşesini gör şimdi.
Cıvıl cıvıl sessiz duran yuvalar,
Kelebekler birbirini kovalar,
Halı gibi nakışlandı ovalar,
Bölük bölük, sarı yeşil, mor şimdi.
Gök gürülder yağmur yağar,
Her taraf mis gibi toprak kokar.
Anadolu’da böyle yaşanır bahar. (ÖZLEM ULUER)
Doğanın Düğünü
Kurtulur buzlardan dumanlı dağlar
Bitmez bir neşeyle uçar tüm kuşlar
Güneş bugün sanki bir başka parlar
Tabiatı nevruzun heyecanı sarar.
Dallarda sevinçli bülbüller öter
Kalmaz insanda ne dert, ne keder
Rüzgârın coşkulu türküsü yeter
Kardeş gibi kucaklaşır gök ve yer.
Atalarım asırlardır kutlar bugünü
Bir başka olur çünkü doğanın düğünü
Bütün yörelerimi sarmıştır ünü
Hiç bozulmayacak bir kültür ürünü.
Köstebek, yavaşça açılır gözün
Hey papağan! Anlamı ne bu sözün?
Artık gereği yok kuşlara göçün
Hüznü kalmadı içimizde güzün.
Renk cümbüşü sürer gider böylece
Kalbimizde yerin yok, karanlık gece
Gönüllerde, dillerde vardır tek hece
Nevruz, gitme kal bizimle ömrümüzce! (DENİZ KOÇ)
Nevruz
Nevruzla donanmış,
Halı gibi çayırlar.
Üstünde ipek tüylü,
Kuzular oynaşırlar.
Nevruzla coşar dereler
Derelerin sesini,
Dağlar uzaktan dinler.
Nevruz yine can verir,
Sulara, topraklara
Yer, gök sevinç içinde
Kavuşurlar bahara. (ESRA ÇİMEN)
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