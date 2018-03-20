Nevruz Bayramı etkinlikleri için hazırlıklar sürüyor. Birçok ülkede çeşitli etkinliklerle kutlanan Nevruz Bayramı'nda öğrenciler de okullarında şiirler okumaktadır. Nevruz Bayramı öncesinde en güzel Nevruz şiirlerine ulaşmak için internet üzerinde araştırma yapan öğrenciler için en güzel Nevruz şiirlerini bir arada topladık. İşte en güzel Nevruz şiirleri!

NEVRUZ BAYRAMI ŞİİRLERİ

Türk Kültüründe Nevruz

Yeniden doğmaktır nevruz denince

Yeni bir bahara, yeni vatana.

Ergenekon’dan çıkan atalarımız,

Nevruz sevincini yaşatır bana

Nevruzda birleşir eller,gönüller

”Huzur için birlik olmalıdır” der

Sevgi ile kardeşlik sarar gönlümü,

Nevruz sevgisini yaşatır bana

Nevruzda doğa da bir başka güzel

Sürüler kışlaktan, yaylaya göçer

Yemyeşil çayırlarda kuzular meler

Nevruz coşkusunu yaşatır bana

Şırıl şırıl akar sular, dereler

Süslenir çiçekler, bağlar, bahçeler

Tabiat canlanır, güneş gülümser

Nevruz neşesini yaşatır bana

Türkler nevruzu gönülden sevmiş

Birlik, beraberliğe onunla ermiş

”Yeni gün ” Türklere şan şeref vermiş

Nevruz şerefini yaşatır bana. (ECE AFŞARLI)

Anadolu'da Bahar

İlkbahar geldi Anadolu’nun,

Her tarafı yeşil şimdi.

Ağaçlar çiçek açar, kuşlar ötüşür,

Her yanı cıvıl cıvıl duy şimdi.

Arılar düğün yapar şu mevsimde,

Anadolu’nun renk renk

Gül bahçesinde,

Bülbüllerin neşesini gör şimdi.

Cıvıl cıvıl sessiz duran yuvalar,

Kelebekler birbirini kovalar,

Halı gibi nakışlandı ovalar,

Bölük bölük, sarı yeşil, mor şimdi.

Gök gürülder yağmur yağar,

Her taraf mis gibi toprak kokar.

Anadolu’da böyle yaşanır bahar. (ÖZLEM ULUER)

Doğanın Düğünü

Kurtulur buzlardan dumanlı dağlar

Bitmez bir neşeyle uçar tüm kuşlar

Güneş bugün sanki bir başka parlar

Tabiatı nevruzun heyecanı sarar.

Dallarda sevinçli bülbüller öter

Kalmaz insanda ne dert, ne keder

Rüzgârın coşkulu türküsü yeter

Kardeş gibi kucaklaşır gök ve yer.

Atalarım asırlardır kutlar bugünü

Bir başka olur çünkü doğanın düğünü

Bütün yörelerimi sarmıştır ünü

Hiç bozulmayacak bir kültür ürünü.

Köstebek, yavaşça açılır gözün

Hey papağan! Anlamı ne bu sözün?

Artık gereği yok kuşlara göçün

Hüznü kalmadı içimizde güzün.

Renk cümbüşü sürer gider böylece

Kalbimizde yerin yok, karanlık gece

Gönüllerde, dillerde vardır tek hece

Nevruz, gitme kal bizimle ömrümüzce! (DENİZ KOÇ)

Nevruz

Nevruzla donanmış,

Halı gibi çayırlar.

Üstünde ipek tüylü,

Kuzular oynaşırlar.

Nevruzla coşar dereler

Derelerin sesini,

Dağlar uzaktan dinler.

Nevruz yine can verir,

Sulara, topraklara

Yer, gök sevinç içinde

Kavuşurlar bahara. (ESRA ÇİMEN)

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