Nevşehir'in Avanos İlçesinin Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Pazar yerinde kaçak tütün satan 4 kişiye yasal işlem başlatıldı.
İHA'nın edindiği bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Pazar yerinde yaptığı çalışmada 50 kilogram sarmalık tütün, 31 adet sigara doldurma aparatı, 6 bin 260 adet dolu vaziyette satışa hazır makaron ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.A., E.Ş., A.E. ve H.B.Y. hakkında '4733 sayılı tütün mamulleri ve alkol piyasasının düzenlenmesine dair kanuna ve 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet' suçlarından yasal işlem yapıldığı öğrenildi.
MERSİN'DE 6 BİN 200 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Mersin'de şüphe üzerine durdurulan bir araçta, 6 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin birlikte yaptığı çalışmada, Arpaçsakarlar Mahallesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Aramada, 6 bin 200 paket değişik markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen araç sürücüsü F.N., 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.
ALANYA'DA YAKALANAN KAÇAK SİGARA 50 BİN'İ GEÇİYOR
Antalya'nın Alanya ilçesinde izolasyon malzemesi taşıyan kamyonda 54 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
DHA'nın Gaziantep'ten Alanya'ya yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, harekete geçti. Dün saat 22.00 sıralarında ilçeye giriş yapan izolasyon malzemesi taşıyan kamyonu takibe alan ekipler, Kızlarpınarı Mahallesi'nde kamyonu durdurdu. Polis kamyon kasasında bulunan kolileri açarak kontrol etti.
Yapılan aramalarda izolasyon malzemesi görünümlü kutuların içerisine gizlenmiş değişik markalarda toplam 54 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el koyan polis, kamyon şoförü Mehmet Y.'yi de gözaltına aldı.
Gözaltına alınan Mehmet Y.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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