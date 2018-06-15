Edinilen bilgiye göre, Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Özkonak kavşağında meydana gelen trafik kazasında Özkonak yolundan Avanos yoluna giren araca ana yoldan Avanos’a gitmekte olan 2 otomobil çarptı.

Meydana gelen trafik kazası sonrasında araçlar içerisinde bulunan 3’ü çocuk olmak üzere 16 kişi yaralanırken kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi ve çeşitli özel hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Öte yandan kaza yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri araçların içerisinden kaza esnasında yaralıların araçtan fırlama ihtimaline karşı arazide de kontroller yapması dikkatlerden kaçmadı.

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