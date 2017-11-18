Nez: Birkaç güne boşanıyorum

HT Magazin’de yer alan habere göre, Cihangir’de bir kafede görüntülenen şarkıcı, “Evlilik olmadı. Londra’dan 7 ay önce döndüm. Birkaç gün sonra anlaşmalı olarak resmen boşanacağım. Evliliklerim kimseye batmasın, haftada üç sevgili değiştirmiyorum” diye konuştu.

‘Davayı kazandım’

Kendisini şöhrete kavuşturan bir mekanın sahibi Mehmet Açılmış’ın açtığı davayı kazandığını açıklayan Nez, “Hakkımdan vazgeçtim. Vicdan başka şey” dedi.

nez

Eylem Server Ünüvar