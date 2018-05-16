Nezle için yeni tedavi

İngiliz uzmanlar nezle tedavisi için yeni bir yönteme imza attı. Buna göre yüzlerce çeşidi olabilen nezle virüsü yerine vücutta yerleştiği ortam hedef alınacak. Tedaviyle nezle virüslerinin normalde çoğalmak ve yayılmak için ele geçirdiği vücut hücrelerindeki bir protein bloke ediliyor. Testlerde, tedavinin yeterince erken uygulanması halinde nezle virüsünün durdurulabileceği tespit edildi. Imperial College London’daki uzmanlar, yan etkileri azaltabilmek için yeni tedavinin solunum yoluyla alınabilecek bir versiyonunu yapmaya çalışıyor.

Prof. Ed Tate “Tedavi, astım gibi rahatsızlıkları olanların çok işine yarayabilir” dedi.

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