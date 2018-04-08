Nidapark Ayyıldız'da satışlar başladı

Kağıthane’de, Şişli Beşiktaş Beyoğlu ve Eyüp’e komşu olan Nidapark Ayyıldız projesi, yatay mimarisiyle ön plana çıkıyor. 1+1, 2+1, 2.5+1, 3+1 ve 4+1 daire seçenekleri sunan projede, toplam 95 adet konutun yanı sıra 10 dükkan bulunuyor. Çatı katında 1 adet yüzme havuzu, fitness, soyunma ve sauna alanları, zemin katta kış bahçesi ayrıca bir iç avlu, süs havuzu ve terasta oturma alanları yer alıyor. Nidapark Ayyıldız’ın giriş katında, mağaza ve dükkânlardan oluşan 10 ticari ünite de bulunuyor.

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