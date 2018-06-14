Niğde'de Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? Onbir ayın sultanı Ramazan ayının sonuna gelinmesi ile birlikte Niğde halkı Ramazan Bayramı için heyecan içinde. Bu sene Ramazan Bayramı'nın, Müslümanların bayramı olarak bilinen Cuma gününe denk gelmesi ile birlikte İslam alemi çifte mutluluk yaşıyor. Peki, Niğde'de Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı nasıl kılınır? İşte 15 Haziran Niğde bayram namazı saati...

NİĞDE BAYRAM NAMAZI SAATİ! (RAMAZAN BAYRAMI 2018)

Niğde'de sabah kılınacak bayram namazı ile birlikte İslam alemi Ramazan Bayramı'nı kutlayacak. 15 Haziran 2018 Cuma Niğde Merkez'de Ramazan Bayramı namazı saat 06.02'de kılınacak.

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden alınan bilgiye göre Niğde'nin ilçelerinin bayram namazı saatleri:

NİĞDE 6:02 BOR 6:03 ALTUNHİSAR 6:03 ÇİFTLİK 6:02 ÇAMARDI 6:01 ULUKIŞLA 6:04

NİĞDE BELEDİYESİ'NDEN BAYRAM TEMİZLİĞİ

Niğde Belediyesi tarafından şehir gelinde başlatılan kapsamlı temizlik çalışmaları Ramazan Bayramı yaklaşmasıyla hız kazandı.

Niğde Belediyesi’nin gayretli çalışmalarıyla daha temiz bir Niğde için yapılan hizmetler şehir genelinde hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Niğde Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent merkezindeki rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra belirli periyotlarla mahallelerde köşe bucak kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı en güzel şekilde geçirmesi için belediye olarak üzerimize düşen görevleri en güzel şekilde yerine getiriyoruz. Halkımızın yaşam kalitesini sürekli artıran hizmetlerimiz yaklaşan bayram öncesinde daha da önem kazanıyor. İşte bizde bu noktada daha duyarlı bir şekilde hareket ediyoruz. Bu bayramda şehrimizde bulunan her vatandaşımız huzurlu bir bayram geçirecek. Şimdiden herkesin Ramazan Bayramı Mübarek Olsun” dedi.

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