Bir TV programında FETÖ soruşturmasında yargılanan infaz koruma memurları için "alçak gardiyanlar" ifadesini kullanan şarkıcı Nihat Doğan hakkında hakaret ve tehdit suçlarından açılan davayı mahkeme reddetti. Duruşmaya katılan Nihat Doğan, şikayetçileri ve kişileri tanımadığını belirterek, "Hedef gözetmeksizin 15 Temmuz sanıklarına yönelik konuşmuştum. Bunların mahkemeye çıkarılırken hareketlerinden dolayı açıklama yapmıştım" dedi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Hayati Arıgan'ın aktardığı bilgilere göre, bir TV programında yorumculuk yapan şarkıcı Nihat Doğan, cezaevlerinde görevli infaz koruma memurları hakkında "Maşallah gardiyanlar içeride FETÖ'cülere iyi bakmışınız. Tebrik ediyorum. Aferin size, aferin cezaevi yönetimine. Bu alçakları bu hale getirdiniz. Siz de bunun hesabını vereceksiniz. Sizin yanınıza kar kalmayacak" dedi. Bunun üzerine infaz koruma memurları Nihat Doğan'ın kişilik haklarına saldırdığını, tehdit ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Nihat Doğan hakkında Ankara, İstanbul ve Muğla asliye ceza mahkemelerinde 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakaret ve tehdit suçlarından dava açıldı.



"HEDEF GÖZETMEDİM"

İstanbul Asliye ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya Nihat Doğan avukatı ile birlikte katıldı. 15 Temmuz sanıklarının mahkemeye çıkarılırken hal ve harektelerini eleştirdiğini belirten Nihat Doğan, kendisi hakkında şikayetçi olan kişileri tanımadığını, sözlerini hedef gözetmeksizin söylediğini belirtti.



Hakim, açılan davaya çok sayıda kişinin şikayetçi olarak katılmak istediğini belirterek, bu kişilerin suçtan direk zarar gören kişiler olmadığını belirtti ve katılma taleplerini geri çevirdi. Nihat Doğan hakkında aynı suçtan Ankara ve Muğla asliye ceza mahkemelerinde açılan davalar bulunduğunu belirten hakim, davayı reddetti.

Nihat Doğan hakkında İstanbul, Ankara ve Muğla'da açılan davalara bin 200 infaz koruma memuru şikayetçi olarak katılmak üzere başvurmuştu.

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