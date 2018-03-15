Pazartesi gününden bu yana kayıp olan çiftten Profesör Negishi, polis tarafından Rockford semti yakınlarında bir yolda yürürken fark edildi ve hastaneye kaldırıldı.

Profesörün 80 yaşındaki eşi Sumire Negishi ise çiftin bir çöp sahasındaki arabasının yanında ölü bulundu.

Emniyet yetkilileri, cinayetten şüphelenmediklerini açıkladı.

Çift en son, Profesör Negishi'nin görev yaptığı Purdue Üniversitesi yakınlarındaki evlerinde görülmüştü.

Negishi ailesi, yerel bir televizyon kanalına yaptıkları açıklamada, havaalanına gitmeye çalışan çiftin yolda kaybolduğunu düşündüklerini söylemişti.

ABD'de yaşan Japon asıllı Profesör Negishi, 2010 yılında Nobel Kimya Ödülü'nün sahibi olmuştu.

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