Norveç'teki genel seçimlerde Muhafazakarlar zafer ilan etti

Norveç'in iktidardaki muhafazakar Başbakanı Erna Solberg, ülkedeki genel seçimleri ikinci kez kazandığını ilan etti.
Yönetim tarzı olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel ile karşılaştırılan Erna Solberg için bu tarihi bir zafer olacak, çünkü ülkede 1985'ten beri Muhafazakarların başını çektiği bir hükümet ikinci kez seçilemedi.
Erna Solberg, ekonomisi petrol gelirlerine bağlı ülkenin kendisine 'dört yıl daha yönetme yetkisi verdiğini' söyledi.
Muhafazakarların, göçmen karşıtı Kalkınma Partisi ve diğer iki merkez sağ partiyle kurduğu koalisyon, parlamentodaki 169 sandalyeden 89'unu almış gözüküyor.
Sandıkların yüzde 95'i açılmış durumda.
Muhalefetteki İşçi Partisi ise parlamentodaki en büyük tek parti olma özelliğini korudu.
1920'lerden beri ülkenin en büyük siyasi partisi olan İşçi Partisi'nin parlamentoda 80 sandalye alması bekleniyor.
Koalisyonun diğer iki küçük ortağını ise Liberaller ve Hıristiyan Demokratlar oluşturuyor.
Solberg, başkent Oslo'daki bir grup destekçisine yaptığı açıklamada, "Açık bir zafer gibi görünüyor" dedi ve ekledi:
"Çözümümüz işe yaradı; daha fazla iş ürettik."
Seçim kampanyasında öne çıkan konular vergiler, kamu hizmetleri ve petrol endüstrisiydi.
57 yaşındaki milyoner Jonas Gahr Store'un liderliğindeki muhalefetteki İşçi Partisi, zenginlerden alınan vergilerin artırılarak kamu hizmetleri için harcanmasını önermişti.
Muhafazakarların, Kalkınma Partisi ile kurduğu koalisyon, ekonomik büyümeyi sağlayacağını savundukları vergi indirimini öngörüyor.
Beş milyon nüfuslu Norveç, aynı zamanda Batı Avrupa'nın ana petrol ve gaz üreticisi.
Solberg "Önümüzde bazı zorluklar var. Petrol gelirleri azalıyor. Hepimiz sorumluluk almak zorundayız" ifadelerini kullandı.
Ülkede bir önceki yıl son 20 yılın en yükseğine çıkarak yüzde 5'i bulan işsizlik rakamları, yüzde 4,3'e düştü.
Tüketici güven endeksinin de son 10 yılın en yükseğinde olduğu belirtiliyor.
Ancak petrol endüstrisinin seçim sonuçlarından etkilenmesi bekleniyor.
Solberg, parlamentodan bir yasa geçirebilmek için çevre konularına önem veren merkez sağ ortaklarının onayını almak zorunda kalacak.
Partilerden bir tanesi, Liberaller, Arktik Okyanusu'nda petrol ve gaz arama çalışmalarına katı sınırlamalar getirilmesini istiyor.
- Dünyanın en mutluları 'kuzeyliler'
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.