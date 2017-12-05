Norveç'ten NATO tatbikatı açıklaması

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveçli meslektaşı Soreide ile bir araya geldi.

AA'nın haberine göre; toplantı sonunda Türk gazetecilere konuşan Soreide, "Meslektaşımla iyi bir görüşme gerçekleştirdik. İkili ilişkileri, göç ve Türkiye'nin bölgedeki durumu iyileştirmek için yaptıklarını ele aldık" dedi.

Norveç'teki NATO tatbikatında yaşanan olayı da değerlendirdiklerini belirten Soreide, "NATO buna çok hızlı bir şekilde cevap vermişti, Norveç de öyle. Bu sorunu geride bıraktığımıza inanıyorum" diye konuştu.

Soreide, NATO'nun şu anda yaptığı soruşturma dışında yeni gelişmenin olmadığı, gelecek hafta konuya ilişkin güncellemenin yapılacağını sözlerine ekledi.

TEPKİ ÇEKEN TATBİKAT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay Norveç'te gerçekleşen Trident Javelin tatbikatı sırasında düşman tablosu kısmına kendisinin ismi ve Atatürk'ün resminin yerleştirilmesine tepki göstererek, "Bu haber gelince Genelkurmay Başkanımız ve AB'den sorumlu Bakanımız, onlar da Kanada yolundaydı, bizi aradılar. 'Böyle böyle bir durum var. Bu tatbikat da NATO tatbikatı. 40 tane askerimiz var, biz şimdi bu askerimizi çekme kararı verdik, çekiyoruz.' dediler. Dedik ki 'Tabii, hiç durmayın hemen. Velev ki o hedefler kaldırılsa dahi 40 askerimizi süratle oradan çekin.' Böyle bir ittifak, böyle bir müttefiklik olamaz." ifadelerini kullanmıştı.

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