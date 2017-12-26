İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Beyoğlu ve İstiklal Caddesi'nde başlattığı altyapı, çevre düzenleme ve tramvay raylarını yenileme çalışmalarında sona gelindi.
İstiklal Caddesi'nde açık kazıya kökten son verecek altyapı sistemi kurulumu ile tramvay raylarının yenilenmesi amacıyla 13 Ocak'ta başlatılan çalışmaların yüzde 98'i tamamlandı. Çalışmaların 31 Aralık'a kadar bitirilmesi planlanıyor. Çalışmalar kapsamında caddenin telefon, internet, atık su, yağmur suyu, içme suyu ve doğalgaz altyapısının yanı sıra Nostaljik Tramvay hattı da yenilendi.
Ray sistemi yeniden inşa edilirken rayların etrafı gürültü ve titreme olmaması için kauçukla kapatıldı. Böylece hem zeminin korunması sağlandı hem de titreşim azaltılarak yolculuğun Nostaljik Tramvay'la daha konforlu hale getirilmesi amaçlandı. Çalışmaların birkaç gün içinde tamamlanarak Nostaljik Travmay'ın, bu hafta test sürüşlerine başlayacağı öğrenildi.
BİN ADET KAPAK YERLEŞTİRİLDİ
Yenileme çalışmaları kapsamında caddeye 140 kilometrelik rezervasyon borusu döşendi. Rezervasyon borularıyla elektrik, telefon ve fiber alt yapıya çözüm getirildi.
İstiklal Caddesi'nin zeminine bin adet kapak yerleştirildi. Elektrik, telefon ve fiber hatlarda meydana gelebilecek arızalara, cadde kazılmadan bu kapakların altındaki boşluklardan gerekli müdahaleler yapılabilecek.
25 BİN METREKARE GRANİT DÖŞENDİ
İstiklal Caddesi'ndeki çalışmalar kapsamında 2 kilometre yağmur suyu ve 1,5 kilometre kanalizasyon altyapısı tamamlandı. Zemin, darbelere dayanıklı granit taşlarla kaplandı. Her biri 10 santimetrelik toplamda 25 bin metrekare granit taş döşendi. Bunlarla da zemin hasarlarının ve su birikintilerinin oluşması önlenecek.
Çalışmaların 31 Aralık'a kadar tamamlanması için ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor.
CADDEDEN GEÇENLER ZOR ANLAR YAŞADI
İstiklal Caddesi'nde bugün çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği görüldü. Nostaljik tramvay hattına yeşil renkli mastik kaplama döşeme çalışmaları sürüyor. 1570 metrelik nostaljik tramvay hattındaki bazı bölümlere bugün de mastik asfalt döküldü. Çalışmalar sırasında yayılan duman ve koku nedeniyle çevredekiler zor anlar yaşadı.
Taksim'dekiler asfalt makinesinin yanından geçerken elleri ve kaşkollarıyla burunlarını kapattı.
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