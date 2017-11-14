Nükhet Duru kendine alışveriş günü ilan etti

Yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde bol bol alışveriş yapan Nükhet Duru, en son girdiği mağazada alışverişini noktaladıktan sonra kendine yöneltilen sorulara cevap verdi.

Cadde'nin haberine göre, usta sanatçı, "Yoğun konser temposundan fırsat bulup bugünü kendime alışveriş günü ilan ettim. Almam gereken bir kaç şey ve sahne kostümüm vardı, onları almaya geldim" dedi.

Nükhet Duru