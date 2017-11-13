Nükleer felakete karşı otobüsten sığınak

Kanadalı Bruce Beach (83) 1980’li yıllardan beri kendine nükleer bir felaketten koruyacak sığınak inşa ediyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Beach bunun için 42 okul otobüsünü Hornig’s Mill kasabasındaki evinin arka bahçesine gömdü. 950 metrekarelik sığınak inşa eden Beach, “300 kişilik yerim var. İsteyen bana katılabilir” dedi.

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