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HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, ikili, söylentilerle ilgili, “Ortalıklarda fazla görünmüyoruz, bu dedikodular o yüzden çıkıyor. İlişkimiz devam ediyor” açıklaması yaptı. Çift, evlilik sorularını ise “İlişkimiz iyi gidiyor” diyerek geçiştirdi.