‘Ahlat Ağacı’ ile 5 yıl sonra izleyicilerin karşısına çıkan Nuri Bilge Ceylan, kariyerinde bir ilk yaşıyor. Dağıtımcı şirket, ‘Ahlat Ağacı’nı 196 salonda gösterime çıkardı.

Böylelikle ilk kez bir sanat filmi izleyiciyle çok sayıda sinema salonunda buluştu. Nuri Bilge Ceylan’ın yönetmenliğini yaptığı ve senaryosunu Ebru Ceylan ve Akın Aksu ile birlikte yazdığı filmde başrolleri Doğu Demirkol, Murat Cemcir, Bennu Yıldırımlar, Hazar Ergüçlü ve Serkan Keskin paylaştı.

Beyazperdeye edebiyat tutkunu ve yazar olma arzusu ile yanıp tutuşan Sinan’ın doğduğu köye geri dönüp üzerinde çalıştığı kitabı bitirmek üzereyken babasıyla yaşadığı sorunlar yüzünden işin içinden çıkamaz duruma gelmesinin hikâyesini aktaran ünlü yönetmen aynı zamanda Türk sinemasının ödül rekortmeni.

Ceylan, yurtiçinde ve yurtdışında toplam 66 ödül kazanarak kırılması güç bir rekora imza attı. Ünlü yönetmen ödüllerinin 34’ünü Türkiye’deki 32’sini ise yurtdışındaki festivallerden kazandı. Nuri Bilge Ceylan’ın ödül sayısı açısından en yakın rakibi olan Yeşim Ustaoğlu 27 ödülün 9’unu Türkiye’de, 18’ini ise yurtdışında aldı. 10’dan fazla ödül kazanan diğer yönetmenlerse Derviş Zaim, Zeki Demirkubuz.

EN ÇOK ‘KIŞ UYKUSU’ İZLENDİ

Türk sinemasının bol ödüllü yönetmenlerinin ortak özelliği filmlerinde gişe sorunu yaşaması. Türkiye’de ve yurtdışında birçok ödül kazanmalarına rağmen filmlerini geniş kitlelere ulaştıramadılar. Ödül sayılarıyla izleyici sayısı birbirine tezat olan yönetmenler arasında bugüne kadar bir filmi için en çok bilet kesilen kişi Nuri Bilge Ceylan oldu. Demet Akbağ, Haluk Bilginer ve Melisa Sözen’in başrollerini paylaştığı ‘Kış Uykusu’ 304 bin kişi tarafından izlendi.

Sayılarla Nuri Bilge Ceylan

Film Sayısı: 10

En Çok Ödül Alan Filmi: Uzak (24 Ödül)

En Çok İzlenen Filmi: Kış Uykusu (304 bin 782 kişi)

NURİ BİLGE CEYLAN

KOZA

Ulusal Ödül: -

Uluslararası Ödül: 1

KASABA

Ulusal Ödül: 1

Uluslararası Ödül: 3

MAYIS SIKINTISI

Ulusal Ödül: 10

Uluslararası Ödül: 3

UZAK

Ulusal Ödül: 13

Uluslararası Ödül: 11

İKLİMLER

Ulusal Ödül: 2

Uluslararası Ödül: 2

ÜÇ MAYMUN

Ulusal Ödül: 6

Uluslararası Ödül: 7

BİR ZAMANLAR ANADOLU’DA

Ulusal Ödül: -

Uluslararası Ödül: 3

KIŞ UYKUSU

Uluslararası Ödül: 2

TOPLAM ÖDÜL: 66

YEŞİM USTAOĞLU

DÜET

Ulusal Ödül: 1

Uluslararası Ödül: -

İZ

Ulusal Ödül: 1

Uluslararası Ödül: 2

GÜNEŞE YOLCULUK

Ulusal Ödül: 2

Uluslararası Ödül: 5

BULUTLARI BEKLERKEN

Ulusal Ödül: 1

Uluslararası Ödül: 3

PANDORANIN KUTUSU

Ulusal Ödül: -

Uluslararası Ödül: 4

ARAF

Ulusal Ödül: -

Uluslararası Ödül: 4

TEREDDÜT

Ulusal Ödül: 4

Uluslararası Ödül: -

TOPLAM ÖDÜL: 27

DERVİŞ ZAİM

TABUTTA RÖVAŞATA

Ulusal Ödül: 2

Uluslararası Ödül: -

FİLLER VE ÇİMEN

Ulusal Ödül: 5

Uluslararası Ödül: -

NOKTA

Ulusal Ödül: 6

Uluslararası Ödül: 2



ÇAMUR

Ulusal Ödül: -

Uluslararası Ödül: 1

GÖLGELER VE SURETLER

Ulusal Ödül: 3

Uluslararası Ödül: -

DEVİR

Ulusal Ödül: 1

Uluslararası Ödül: -

TOPLAM ÖDÜL: 20

ZEKİ DEMİRKUBUZ

C BLOK

Ulusal Ödül: 1

Uluslararası Ödül: -

MASUMİYET

Ulusal Ödül: 1

Uluslararası Ödül: -

ÜÇÜNCÜ SAYFA

Ulusal Ödül: 1

Uluslararası Ödül: -

İTİRAF

Ulusal Ödül: 1

Uluslararası Ödül: -

YAZGI

Ulusal Ödül: 2

Uluslararası Ödül: -

BEKLEME ODASI

Ulusal Ödül: 2

Uluslararası Ödül: -

KADER

Ulusal Ödül: 4

Uluslararası Ödül: 1



YERALTI

Ulusal Ödül: 1

Uluslararası Ödül: 2

TOPLAM ÖDÜL: 16