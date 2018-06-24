Ünlüler oylarını böyle kullandı

Türkiye'de Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi başladı. Oylarını kullanan ünlü isimler de vatandaşlık görevlerini yaptıkları okullardan paylaşımlarda bulunuyor