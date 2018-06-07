Adıyaman’da 4 ay önce öz kızını hastanede boğarak öldüren annenin yeni doğan bebeğine devlet el koydu.

İHA'nın haberine göre olay, 4 ay önce Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisi'nde meydana geldi.

Baygınlık ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki Z.S., öz annesi tarafından elbisesinin kol kısmıyla boğulmaya çalışılmış ve Z.S. 45 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi vermişti. 45 günün sonunda hayatını kaybeden ve yakınları tarafından cenazesi alınarak Mardin’de defnedilen Z.S.’nin annesi Zeynep A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklandığında 4 aylık hamile olan Zeynep A., doğum için cezaevi aracıyla Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne getirildi. Bir çocuğunu öldüren vicdansız anne aynı hastanede bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Jandarma nezaretinde 48 saat hastanede gözetim altında tutulan anne, doğumdan sonra cezaevi aracıyla Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü. Adıyaman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından bebeğe el konularak koruma altına alındı.

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