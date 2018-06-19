O köpeği geri verecekler

Kadıköy Rüstempaşa Mahallesi Recaizade sokak'ta bulunan apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; bir kişi, binanın girişinde yatan köpeği, defalarca yumrukladı. Ardından köpeği sürükleyerek dışarı attı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından bir grup mahalleli, saldırganı yakalayarak polise teslim etti. Adının Şahin S. olduğu öğrenilen şüpheli, gözaltına alınarak Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Aynı mahallede yaşayan 20 hayvan sever, Şahin S.'den şikayetçi oldu.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİP HAREKETE GEÇTİLER

Şiddete uğrayan köpeğin görüntülerini izleyen Demet Tatar, köpeğin 2,5 ay önce Acıbadem'de kaçırılan köpekleri 'Fox' olabileceğini düşünerek eşi Cihan Tatar'a haber verdi.

Tatar çifti köpeklerini ilanlarla aylardır her yerde arıyordu. Dehşet görüntüleri üzerine harekete geçen çift olayın ardından koruma altına alınan köpeği barınakta görmeye gitti. Alt dişlerindeki çürüğün bile aynı olduğu belirten Tatar, köpeği evine götürdü. Ancak çift hiçbir şeye tepki vermeyen köpeğin 'Fox' olamayacağına karar verdi.

"BENİM KIZIM DEĞİL"

İnstagram hesabından açıklama yapan Cihan Tatar, 'Üzülerek ve hayal kırıklığı içinde maalesef bu şiddete uğrayan güzel can benim kızım değil..Evet Kuyruk yapısı aynı,diş ayrıntısı aynı , ayakları aynı herşeyi ile sanki birebir Fox! O kadar heyecanlandım ki ona kavuşma hayali kızımı görme hayali videolarına bakıyorum tüyleri herşeyi detayları diş detayları bile benziyor . Ama velakin o can ile karşı karşıya geldiğimde bana hiç tepki vermedi. Heyecanlanmadı bile ve yemin ederim o kadar Fox ki bu benzerlik nasıl bir tesadüf eşim haklı dedim.. ama arkadaşlar benim sevgili kızım aşkım Foxum beni gördüğünde asla tepkisiz kalmaz heyecandan soluksuz kalırdı!' dedi.

Çift, şiddete maruz kalan köpeği geri verecek.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER