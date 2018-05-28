Sağlık Bakanlığı, Zonguldak’a yeni bir devlet hastanesi kazandırmak üzere çalışmalarına hız verdi. 400 yatak kapasiteli yeni devlet hastanesinin yapım işi için 30 Mayıs Çarşamba günü ihaleye çıkılacak.

134 ADET TEK KİŞİLİK ODA, 116 ÇİFT KİŞİLİK ODA

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün Zonguldak’ta yapacağı yeni devlet hastanesi için geri sayım başladı. İhale tarihi belirlendi. Hastane yapım işi için 30 Mayıs Çarşamba günü ihale yapılacak. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından, inşaata başlanarak en kısa sürede tamamlanacak ve Zonguldaklılar’ın hizmetine sunulacak. Sadece Zonguldak’a değil, bölgedeki çevre illere de hizmet verecek hastane modern fiziki yapısıyla dikkat çekecek. Hasta odaları tek ve çift kişilik tasarlandı. Hastanede 134 adet tek kişilik oda, 116 adet çift kişilik oda olacak.

108 POLİKLİNİK ODA SAYISI

Son teknolojiye sahip tıbbi cihazlarla donatılacak hastanenin projesi tamamlandı. Toplam 51 bin 458 metrekare kapalı alana sahip olacak hastanede 13 ameliyathane olması planlanıyor. Poliklinik oda sayısı ise 108 olacak. Daha büyük kapasiteye, daha geniş imkanlara sahip olacak hastane sayesinde kentte acildeki ve yoğun bakım ünitesindeki yatak kapasitesi de artmış olacak. Mevcut planlamaya göre acil serviste 23, yoğun bakım ünitesinde 48 yatakla hizmet verilecek.

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