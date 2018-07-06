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Çocuğumuzun ağzında bir şey olduğunu ya da yuttuğunu düşünüyorsanız da hastaneye götürmekte fayda var. Böyle bir durumla aileler bize geldiklerinde çoğu zaman hafif bir narkozla ışıklı borularla girilip yabancı cisimler saptanıp herhangi bir zarar vermeden vücuttan çıkartıyoruz” diye konuştu.