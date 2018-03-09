Obama'dan Netflix'e yeni program!

Geçtiğimiz yıl Ocak ayında Beyaz Saray'daki koltuğunu Donald Trump'a devreden eski ABD Başkanı Barack Obama kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

CNN'de yer alan habere göre Barack Obama, Netflix'le bir 'prodüksiyon anlaşması' yapmak için görüşmelerini sürdürüyor. Taraflar arasındaki anlaşmanın henüz sonuçlanmadığı belirtilirken, yapılacak programın formatının da henüz netleşmediği bildirildi.

Barack Obama'nın kamera önünde moderatörlük rolüne soyunacağı veya moral verici Amerikan hikayeleri anlatan bir programın kamera arkasında yapımcı rolünde olabileceği öne sürüldü.

The New York Times'ın konuyla ilgili haberinde ise Barack Obama'nın yanı sıra, eşi Michelle Obama'nın da Netflix'te bir program yapacağı iddia edildi. Gazete haberinde, Barack Obama'nın başkanlığı döneminde çok tartışılan konular üzerine bir programın moderatörlüğünü yapabileceğini belirtirken, Michelle Obama'nın beslenme gibi konular üzerine bir program yapacağını yazdı.

Obama'nın üst düzey danışmanlarından Eric Schulz yaptığı açıklamada, Obama çiftinin daima 'ilham vermek için hikaye anlatmanın gücüne' inandığını döyledi.

Netflix söylentilerine doğrudan yanıt vermeyen Schulz, "Obamalar diğerlerine yardım etmenin ve hikayelerini paylaşmanın yeni yollarını aramaya devam ediyor" sözleriyle yetinde.

55 milyonu ABD'de olmak üzere dünya genelinde 117 milyon abonesi bulunan Netflix yetkilileri ise konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

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