ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr.'ın eşi Vanessa'ya gönderilen paketin içindeki gizemli beyaz tozun yarattığı endişenin üzerinden 24 saat geçtikten sonra bu kez aynı paketleme şekliyle, ABD eski Başkanı Barack Obama'nın Washington'daki ofisine pudra şeklinde beyaz bir madde gönderildi. Yetkililer, toz şeklindeki şüpheli beyaz madde için alarma geçti.

Hiç kimsenin zarar görmediği, kısa süreli paniğe neden olan olayda, ofisin bulunduğu bölge bir süre trafiğe kapatıldı. Gönderen bilgilerinin bulunmadığı zarfın içindeki maddenin bebek pudrası olduğu tahmin ediliyor.

Battalion İtfaiye ve Acil Tıbbi Hizmetler Başkanı Edward Smith, mektubun Hong Kong'dan gönderildiğini ve beyaz maddenin bebek pudrası olabileceği aktarırken, mektupta, "Sen korkunç birisin ve şimdi hakettiğini al" ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

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