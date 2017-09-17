Obezite ile mücadele 'kantinde' başlayacak

Konya'da yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kantinciler, obezite ile mücadele ve sağlıklı beslenme eğitimi aldı.
Yeni eğitim öğretim yılı için öğrenci ve velilerin hazırlıkları devam ederken, kantinciler de öğrencilere daha iyi hizmet verebilmek için çalışmalar yapıyor. İlk ders zilinin çalmasıyla mesaiye başlayacak kantinciler, öğrencilerin dengeli ve sağlıklı beslenmesi için hizmet verecek.
Konya Kantinciler Esnaf Derneği Başkanı Ethem Tartan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilere sağlıklık ortamlarda hizmet vermek için çaba gösterdiklerini söyledi.
Okullardaki kantinlerin hijyeni ön planda tuttuğunu ve temizliğe dikkat ettiğini vurgulayan Tartan, tüketime sunulan gıdaların güvenilirliğinin de denetlendiğini aktardı.
Tartan, öğrencilerin dengeli ve sağlıklı beslenme alışkanlığının okulda kazandırıldığının altını çizerek, kantinlerin de bu kapsamda önemli olduğuna işaret etti.
Velilerin çocuklarının yeme-içme alışkanlarını kontrol etmesi gerektiğine dile getiren Tartan, "Dışarıda sağlıksız koşullarda ürün satılılıyor. Kantinler ise denetime açık. Ayrıca derneğimizin de her ay düzenli takibi söz konusu. Hijyenik ortamlarda hizmet veriyoruz. Dışarıda satışı yapılan ürünlerin kullanılmamasını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.
KANTİNLERDE HİJYEN SORUNU YAŞANMADI
Tartan, kantincilere yönelik eğitim faaliyetleri düzenlediklerini belirterek, şöyle devam etti:
"Hijyen eğitimi zorunlu. Bu belgeye sahip olmayan kantin işletemez. Kent merkezinde 800'e yakın kantin sahibi ve çalışanı bu belgeyi aldı. Burada amaç, çocuklara sağlıklı koşullarda yeme-içme imkanı sağlamaktır. Bu konuda bugüne kadar hiç sorun yaşamadık. Çocukların teneffüs aralarında okul dışına çıkmamaları gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda okul aile birliklerine de büyük sorumluluk düşüyor. Nasıl imal edildiği bilinmeyen ürünlerden çocuklarımızı korumamız gerekiyor."
"AMAÇ, ÖĞRENCİLERE REHBERLİK YAPMAK"
Düzenli beslenme alışkanlığının, okulda kazandırıldığına dikkati çeken Tartan, şunları kaydetti:
"İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleştiren eğitime, Konya'daki 245 kantinci dahil oldu. Katılımcılar, obezite ile mücadele ve sağlıklı beslenme konusunda eğitim aldı. Amaç, öğrencilere bir anlamda rehberlik yapmak. Obezite ile mücadele okul çağında, kantinde başlıyor. Bu konuda velilere de büyük görevler düşüyor. Üzerimize düşeni yerine getirmek için bu eğitimleri aldırdık. Çocukların zararlı beslenme alışkanlığı edinmemesi için çaba göstereceğiz. Kısa süreli eğitime katılan bu kantincilere de sertifika verildi."
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