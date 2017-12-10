Edinilen bilgilere göre, Osmanyılmaz Mahallesi'nde ikamet eden İsa Y. (76), ısıtmak istediği yemeği yanan ocakta unuttu. Ocakta uzun süre kalan yemek tutuşmaya başladı.

İHA'nın haberine göre; tutuşan yemeğin dumanı evi kaplayınca yardım çağırmak için evden çıkmak isteyen İsa Y., yanan yemeğin dumanından etkilenerek fenalaştı.

Yolalan'ın yardım çağrılarını duyan komşuları, kilitli olan kapıyı açamayınca itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince evin kapısını kırılarak kurtarılan yaşlı adamı ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İsa Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.