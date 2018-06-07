Antalya’da bunalıma giren genç adam, 6 yaşındaki oğlunu parktaki vatandaşlara bırakıp ‘ona iyi bakın’ diyerek 50 metre ileride 35 metre yükseklikteki falezlerden denize atladı. Yaralanan genç adamın atlayışı saniye saniye görüntülenirken, babasının ölüme atladığından haberi olmayan minik çocuğun polislere şaşkın bakışları yürek burktu.

İHA'nın haberine göre olay, bugün akşam saat 17.30 sıralarında Antalya Yavuz Özcan Parkı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evde eşiyle tartıştığı öne sürülen 32 yaşındaki C.A., 6 yaşındaki oğlu S.A. ile birlikte dışarı çıktı. Akşam saatlerinde parka gelen C.A. burada çocuğunu Engelli Hizmet Merkezi yakınındaki bir vatandaşa ‘oğluma iyi bakın’ diyerek bıraktı. Ardından oğlunu bıraktığı yerin yaklaşık 50 metre ilerisindeki falezlere yönelen genç adam, burada bir müddet bekledi. Bu sırada genç adamın intihar edeceğinden şüphelenen vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi aldığı sırada C.A. kendini boşluğa bıraktı.



DENİZ POLİSİ KURTARDI

Deniz polisi, denize atlayan şahsı botla kurtardıktan sonra kıyaya çıkartarak ambulansla hastaneye kaldırdı. Bölgedeki kalabalık da olay anını şok içerisinde saniye saniye izledi.

Öte yandan C.A.’nın oğlunu bıraktığı vatandaşların ihbarı üzerine polis, bölgede yaptığı araştırmada 6 yaşındaki S.A.’yı parkta beklerken buldu. Babasının atladığından haberi olmayan minik çocuğun polis amcalarına şaşkın bakışları yürekleri burktu. Minik S.A. elini tuttuğu polis tarafından çocuk şubesine götürüldü.

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