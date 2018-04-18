Antalya’da çocuğunun boncuk atan oyuncak tabancasıyla bir bankayı soymaya çalışan şahıs, polis tarafından yakalandı. Amacına ulaşamayan şahsın, bankadan çıkarken kapıdaki güvenlik görevlisine ise ‘Kusura bakma bilader’ diyerek ayrıldığı öğrenildi.

İHA'nın haberine göre olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Eski Sanayi Sitesi 676 Sokak üzerindeki bir bankada 16 Nisan günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, market işlettiği öğrenilen 39 yaşındaki Ali S., bankaya müşteri gibi girip belindeki tabancayı çıkararak görevli banka memuruna, iddiaya göre "Çocuğum hasta bana 100 bin TL verin" dedi. Elindeki poşete paraları hızlıca konulmasını isteyen Ali S. banka güvenlik görevlilerine de hareket etmemeleri için tehditlerde bulundu. Banka görevlilerinin oyaladığı şahsın bir anlık dalgınlığından yararlanan güvenlik görevlileri müdahale etmek istedi. Kalabalıktan faydalanan şahıs olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Durumun polise haber verilmesi üzerine gelen ekipler, banka çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

AİLESİ DE İNANMADI

Soygun girişimi sonrası evine giden Ali S. çocuğunun tabancasıyla soygun gerçekleştirmeye çalıştığını eşi ve baldızıyla paylaştı. İddialara göre ise eşi ile baldızının, Ali S.’nin anlattıklarına inanmadığı öğrenildi.

Bu sırada çevrede araştırma başlatan polis ekipleri, 50 farklı noktada güvenlik kameralarını inceleyerek şahsın oturduğu evi tespit etti. Şahsın kimlik bilgilerini ortaya çıkaran ekipler, Ali S.’nin Dutlubahçe Mahallesi’nde işlettiği marketinin üzerindeki evine kargocu gibi gelerek operasyon düzenledi. Evinde yakalanan Ali S. gözaltına alınarak emniyete getirildi. Burada ilk ifadesi alınan 2 çocuk babası Ali S.’nin, tefecilerden 150 bin lira borç aldığı, bu borcu ödeyebilmek için de bankayı çocuğunun boncuk atan oyuncak tabancasıyla soymaya çalıştığı öğrenildi.

"KUSURA BAKMA" DEMİŞ

Yine şahsın ifadesinde, banka çıkışında oyuncak silahı çöpe attığını ve bankadan çıkarken güvenlik görevlilerine, ‘Kusura bakma bilader’ deyip özür dilediği öğrenildi. Olay ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Emniyette ifade işlemleri tamamlanan Ali S. sağlık raporunun alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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