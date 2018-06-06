Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde annesine cenazesi şakası yapan ve bu görüntüsü sosyal medyada yayınlanınca büyük tepki gören Ali Acar ile anne Emine Acar olayın gerçeğini anlattı.
İHA'nın haberine göre, Ereğli ilçesine bağlı Osmanlar Köyü’nde yaşayan Ali Acar, kefen giyip cenaze gibi annesinin önünde yattı. Anne Emine Acar oğlunun başında yas tutarken yanındakiler de gülüşmeye başladı. O anlar cep telefonu ile görüntülenip sosyal medyada paylaşılınca Ali Acar yaptığı şaka nedeniyle büyük tepki topladı. Anne Emine Acar ise o şakanın arkasında yatan gerçeği açıkladı. Oğlu kefen içerisinde yatarken gözünden bir damla bile yaş akmadığını dile getiren Emine Acar, yapılan şakadan haberi olduğunu söyledi. Anne Acar gazetecilere yaptığı açıklamada, “Oğlum öyle yatarken biz de başında oturuyorduk. Ben başında öylesine ağladım. Öyle esas ağlamak yok, şaka ile ağladım. Ne bileyim ölünce nasıl bağırıvereceksin bana, yapayım dedi. Bende böyle bağırıveririm dedim ve öyle oldu. Ben oğlumun ölmediğini biliyordum. Gözümüzün önünde göre göre yapıyoruz. Hiç üzülmedim, gözümden yaş bile gelmedi. Oğlum bana böyle sürekli şaka yapar” dedi.
"ŞAKA AMACIYLA BU İŞE GİRİŞTİK"
Şaka yapıp eğlenmeyi çok sevdiğini anlatan Ali Acar ise öldüğünde annesinin arkasından nasıl ağlayacağını merak ettiği için bu olayı gerçekleştirdiğini anlattı. Acar, “Evin önünde hanımlar sarma sarıp otururken ölü numarası yapacağımı söyledim. Ben içeriden beyaz bir şey getirdim, sardım. Çenemi bağlayıp, üzerime bıçak koydum. Şaka amacıyla bu işe giriştik. Bende anneme ‘Ben senin önünden ölürsem bana nasıl bağırıvereceksin?’ dedim. O da beni kırmadı, başladı bağırmaya. Üzülmek veya ciddi ağlamak yok. Böyle bir şey gerçek olursa gömerler giderler. Sonuçta Cenab-ı Allah bizi illaki alacak. Bende ölmeden önce ‘Ailem, sülalem bakalım bana nasıl bağırıverecek?’ kulağım duysun dedim. Gerçekten koynundaki eşin ağlamıyor da, seni doğuran, büyüten annemizden başka ağlayan olmadı” diye konuştu.
Annesini çok sevdiğini, onu omzuna alıp, türlüler söylediğini ve şakalaştığını dile getiren Acar, bundan sonrada şakalarının devam edeceğini vurguladı.
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