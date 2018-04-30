Öğrenci affı ile ilgili kritik açıklamayı Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptı. Başbakan Yıldırım, vergi ve pirim borçları yapılandırılması ile gençlere iş yeri açmada BAĞ-KUR kolaylığı gibi müjdeleri verdiği konuşmasında, çeşitli sebeplerle üniversite eğitimine devam edemeyen öğrenciler için çıkarılacak affı da açıkladı.

ÖĞRENCİ AFFININ DETAYLARI

Başbakan Yıldırım öğrenci affını şu sözlerle açıkladı:

"Diğer bir konu bu sefer üniversitede okuyan gençler. Zamanla çeşitli nedenlerle eğitimine devam edemeyen gençler oldu. Bu öğrencilerimize bir kereliğine okullarına dönme imkanı veriyoruz.

Terörle bağlantısı olanlar bu haktan faydalanamayacak."

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